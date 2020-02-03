شيعت جموع المصلين اليوم بجامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد بن عامر أحمد عسيري الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه . وتقدم المصلين محافظ رجال ألمع عبدالله بن عايض العجيري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة. ونقل "العجيري" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

محافظ رجال ألمع يتقدم المصلين على الشهيد "عسيري" وينقل تعازي القيادة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-03 شيعت جموع المصلين اليوم بجامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد بن عامر أحمد عسيري الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه .



وتقدم المصلين محافظ رجال ألمع عبدالله بن عايض العجيري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة.



ونقل "العجيري" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 05:27 PM

محافظ رجال ألمع يتقدم المصلين على الشهيد "عسيري" وينقل تعازي القيادة استشهد أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه





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شيعت جموع المصلين اليوم بجامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد بن عامر أحمد عسيري الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه .



وتقدم المصلين محافظ رجال ألمع عبدالله بن عايض العجيري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة.



ونقل "العجيري" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.