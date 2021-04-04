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"هدف": "وصول" يغطي 80 % من تكاليف نقل السعوديات من وإلى مقار عملهن

رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات منه إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً

يغطي برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 80 % من تكاليف نقل المرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص من وإلى مقار عملهن، سعياً إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن، وبجودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

كما يغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنوّرة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

وأجرى الصندوق تحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

كما رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج، فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80 % من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تراوح أجورهن الشهرية بين 6001 و8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: http://wusool.sa.

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"هدف": "وصول" يغطي 80 % من تكاليف نقل السعوديات من وإلى مقار عملهن
سبق

يغطي برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 80 % من تكاليف نقل المرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص من وإلى مقار عملهن، سعياً إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن، وبجودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

كما يغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنوّرة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

وأجرى الصندوق تحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

كما رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج، فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80 % من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تراوح أجورهن الشهرية بين 6001 و8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: http://wusool.sa.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:20 PM

"هدف": "وصول" يغطي 80 % من تكاليف نقل السعوديات من وإلى مقار عملهن

رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات منه إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يغطي برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 80 % من تكاليف نقل المرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص من وإلى مقار عملهن، سعياً إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن، وبجودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

كما يغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنوّرة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

وأجرى الصندوق تحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

كما رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج، فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80 % من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تراوح أجورهن الشهرية بين 6001 و8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: http://wusool.sa.

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