بمشاركة السومة وبلايلي وخبراني.. الأهلي يواصل تحضيراته للشباب

شارك ثلاثي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي: عمر السومة، يوسف بلايلي، ومحمد خبراني، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم، بعدما أنهى الثلاثي البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية.

ووقف مدرب الفريق السويسرى كريستيان جروس، على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي؛ استعدادًا لمواجهة الشباب، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، وقبل الختام أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة.