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طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية وسنردّ على من يعادي بلاد الحرمين

قال: نجاح مؤتمر وثيقة مكة المكرمة هو نتيجة حتمية لجهود القادة المخلصين للأمة

قال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي: إن من يحاول إرسال الحرائق "صواريخ إيران" باتجاه المملكة العربية السعودية كمن يلعب بالنار، مبينًا أن "الحرائق ليست صديقة لكل واحد، وسنرد على من يعادي بلاد الحرمين الشريفين".

وأكّد "الأشرفي" أن الصواريخ استهدفت المملكة صواريخ الحوثي حليف إيران ونظامي قطر وتركيا. قائلاً: "رسالتنا واضحة؛ إذا أرادوا إرسال الحرائق إلى المملكة والكعبة، فوالله أن ترجع على بيوتهم وكل شيوخ وممثلي الشعوب الإسلامية جاؤوا هنا ليقولوا اليوم: كلنا جنود السعودية".

كما غرد "الأشرفي" عبر حسابه بموقع التواصل قائلاً: "إن نجاح مؤتمر وثيقة مكة المكرمة، هو نتيجة حتمية لجهود القادة والزعماء المخلصين للأمة، والعلماء الصادقين والدعاة المعتدلين الذين يدعمون مسيرة التضامن الإسلامي ويعملون لتوحيد الكلمة ووحدة والصفوف وإبراز سماحة الدين".

وأكد "الأشرفي": "رسالتنا لجميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية أن المملكة تمثل القلب النابض للأمة، حافظوا على مكانتها وقوتها ودافعوا عنها بكل قوة، ورسالة خاصة تعرف طريقها البيت بيتك .. والعودة محمودة، وما هذا الاجتماع إلا بتوفيق من الله ثم ثمرة جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وبيّن أن العلماء والدعاة والمفكرين والباحثين المشاركين في المؤتمر، غمرتهم الفرحة بانعقاد مؤتمرهم أمام الكعبة، لمناقشة وسائل تحقيق وحدة الأمة وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح وطرق الوقاية والحماية من العنف والتطرف الإرهاب والحقد والكراهية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية وسنردّ على من يعادي بلاد الحرمين
سبق

قال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي: إن من يحاول إرسال الحرائق "صواريخ إيران" باتجاه المملكة العربية السعودية كمن يلعب بالنار، مبينًا أن "الحرائق ليست صديقة لكل واحد، وسنرد على من يعادي بلاد الحرمين الشريفين".

وأكّد "الأشرفي" أن الصواريخ استهدفت المملكة صواريخ الحوثي حليف إيران ونظامي قطر وتركيا. قائلاً: "رسالتنا واضحة؛ إذا أرادوا إرسال الحرائق إلى المملكة والكعبة، فوالله أن ترجع على بيوتهم وكل شيوخ وممثلي الشعوب الإسلامية جاؤوا هنا ليقولوا اليوم: كلنا جنود السعودية".

كما غرد "الأشرفي" عبر حسابه بموقع التواصل قائلاً: "إن نجاح مؤتمر وثيقة مكة المكرمة، هو نتيجة حتمية لجهود القادة والزعماء المخلصين للأمة، والعلماء الصادقين والدعاة المعتدلين الذين يدعمون مسيرة التضامن الإسلامي ويعملون لتوحيد الكلمة ووحدة والصفوف وإبراز سماحة الدين".

وأكد "الأشرفي": "رسالتنا لجميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية أن المملكة تمثل القلب النابض للأمة، حافظوا على مكانتها وقوتها ودافعوا عنها بكل قوة، ورسالة خاصة تعرف طريقها البيت بيتك .. والعودة محمودة، وما هذا الاجتماع إلا بتوفيق من الله ثم ثمرة جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وبيّن أن العلماء والدعاة والمفكرين والباحثين المشاركين في المؤتمر، غمرتهم الفرحة بانعقاد مؤتمرهم أمام الكعبة، لمناقشة وسائل تحقيق وحدة الأمة وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح وطرق الوقاية والحماية من العنف والتطرف الإرهاب والحقد والكراهية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:27 PM

طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية وسنردّ على من يعادي بلاد الحرمين

قال: نجاح مؤتمر وثيقة مكة المكرمة هو نتيجة حتمية لجهود القادة المخلصين للأمة

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خلف الدوسري - الرياض
5
2,578

قال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي: إن من يحاول إرسال الحرائق "صواريخ إيران" باتجاه المملكة العربية السعودية كمن يلعب بالنار، مبينًا أن "الحرائق ليست صديقة لكل واحد، وسنرد على من يعادي بلاد الحرمين الشريفين".

وأكّد "الأشرفي" أن الصواريخ استهدفت المملكة صواريخ الحوثي حليف إيران ونظامي قطر وتركيا. قائلاً: "رسالتنا واضحة؛ إذا أرادوا إرسال الحرائق إلى المملكة والكعبة، فوالله أن ترجع على بيوتهم وكل شيوخ وممثلي الشعوب الإسلامية جاؤوا هنا ليقولوا اليوم: كلنا جنود السعودية".

كما غرد "الأشرفي" عبر حسابه بموقع التواصل قائلاً: "إن نجاح مؤتمر وثيقة مكة المكرمة، هو نتيجة حتمية لجهود القادة والزعماء المخلصين للأمة، والعلماء الصادقين والدعاة المعتدلين الذين يدعمون مسيرة التضامن الإسلامي ويعملون لتوحيد الكلمة ووحدة والصفوف وإبراز سماحة الدين".

وأكد "الأشرفي": "رسالتنا لجميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية أن المملكة تمثل القلب النابض للأمة، حافظوا على مكانتها وقوتها ودافعوا عنها بكل قوة، ورسالة خاصة تعرف طريقها البيت بيتك .. والعودة محمودة، وما هذا الاجتماع إلا بتوفيق من الله ثم ثمرة جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وبيّن أن العلماء والدعاة والمفكرين والباحثين المشاركين في المؤتمر، غمرتهم الفرحة بانعقاد مؤتمرهم أمام الكعبة، لمناقشة وسائل تحقيق وحدة الأمة وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح وطرق الوقاية والحماية من العنف والتطرف الإرهاب والحقد والكراهية.

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