زيدان: "هازارد" سيغيب عن السوبر الإسباني في جدة

أكد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها جدة الأسبوع المقبل.

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.

وقال زيدان إن هازار "مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر حيث إن الأمر يتعلق باستعادة عافيته بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها من اللاعب توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا التي انتهت (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون ديسمبر الماضي.

وتستضيف محافظة جدة "كأس السوبر" بين الثامن من يناير و12 منه، حيث يلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء القادم، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد.