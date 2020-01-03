النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زيدان: "هازارد" سيغيب عن السوبر الإسباني في جدة

أكد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها جدة الأسبوع المقبل.
وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.
وقال زيدان إن هازار "مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر حيث إن الأمر يتعلق باستعادة عافيته بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها من اللاعب توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا التي انتهت (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون ديسمبر الماضي.
وتستضيف محافظة جدة "كأس السوبر" بين الثامن من يناير و12 منه، حيث يلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء القادم، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كأس السوبر الإسبانية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
زيدان: "هازارد" سيغيب عن السوبر الإسباني في جدة
سبق

أكد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها جدة الأسبوع المقبل.
وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.
وقال زيدان إن هازار "مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر حيث إن الأمر يتعلق باستعادة عافيته بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها من اللاعب توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا التي انتهت (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون ديسمبر الماضي.
وتستضيف محافظة جدة "كأس السوبر" بين الثامن من يناير و12 منه، حيث يلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء القادم، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
05:27 PM

زيدان: "هازارد" سيغيب عن السوبر الإسباني في جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,343

أكد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها جدة الأسبوع المقبل.
وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.
وقال زيدان إن هازار "مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر حيث إن الأمر يتعلق باستعادة عافيته بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها من اللاعب توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا التي انتهت (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون ديسمبر الماضي.
وتستضيف محافظة جدة "كأس السوبر" بين الثامن من يناير و12 منه، حيث يلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء القادم، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة