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أمير القصيم يسلم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

"فيصل بن مشعل" شهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع إسكانية

‬ أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث، كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي، الذي يأتي كإحدى المبادرات لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، وفقاً للأولويات المستهدفة بمبادرة الإسكان التنموي التي تأتي ضمن حرص القيادة على توفير الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأكد أن جميع مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة تخضع للمتابعة الدقيقة لضمان إنجازها في وقتها المحدد لسرعة تسليمها للمستفيدين، مشيداً بجهود الجهات الداعمة لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة، التي جاءت بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة.

وثمّن دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع الإسكان التنموي في القصيم؛ سعياً لتأمين الإسكان لجميع الفئات المستهدفة بذلك.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير فيصل بن مشعل لحفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسكان التنموي المندس أحمد القرعاوي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، وعدد من مسؤولي الإسكان بالمنطقة.

وثمّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله البدير، متابعة سمو أمير منطقة القصيم لبرامج الإسكان التنموي، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتسعى لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

ولفت إلى أن برامج الإسكان التنموي حققت جهوداً لدعم الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب للأسرة.

إثر ذلك، شهد الأمير فيصل بن مشعل توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات لتنفيذ مشاريع إسكانية، وبناء وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي بالقصيم، تستهدف تنمية القطاع الإسكاني بالمنطقة، وجاءت تلك الاتفاقيات والشراكات بين الإسكان التنموي بالقصيم والشركة الوطنية للإسكان وتنفيذ شركتين أهليتين للقيام بتلك الاتفاقيات.

عقب ذلك، كرّم أمير منطقة القصيم الجمعيات الشريكة والداعمة لخدمة المستفيدين في الإسكان التنموي بالمنطقة وهي جمعية الإسكان الأهلية، وجمعية بيوت النسائية، وجمعية البر بعنيزة، ثم كرّم المتطوعين المتميزين في المجال الإسكاني بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم يسلم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
سبق

‬ أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث، كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي، الذي يأتي كإحدى المبادرات لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، وفقاً للأولويات المستهدفة بمبادرة الإسكان التنموي التي تأتي ضمن حرص القيادة على توفير الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأكد أن جميع مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة تخضع للمتابعة الدقيقة لضمان إنجازها في وقتها المحدد لسرعة تسليمها للمستفيدين، مشيداً بجهود الجهات الداعمة لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة، التي جاءت بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة.

وثمّن دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع الإسكان التنموي في القصيم؛ سعياً لتأمين الإسكان لجميع الفئات المستهدفة بذلك.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير فيصل بن مشعل لحفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسكان التنموي المندس أحمد القرعاوي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، وعدد من مسؤولي الإسكان بالمنطقة.

وثمّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله البدير، متابعة سمو أمير منطقة القصيم لبرامج الإسكان التنموي، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتسعى لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

ولفت إلى أن برامج الإسكان التنموي حققت جهوداً لدعم الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب للأسرة.

إثر ذلك، شهد الأمير فيصل بن مشعل توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات لتنفيذ مشاريع إسكانية، وبناء وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي بالقصيم، تستهدف تنمية القطاع الإسكاني بالمنطقة، وجاءت تلك الاتفاقيات والشراكات بين الإسكان التنموي بالقصيم والشركة الوطنية للإسكان وتنفيذ شركتين أهليتين للقيام بتلك الاتفاقيات.

عقب ذلك، كرّم أمير منطقة القصيم الجمعيات الشريكة والداعمة لخدمة المستفيدين في الإسكان التنموي بالمنطقة وهي جمعية الإسكان الأهلية، وجمعية بيوت النسائية، وجمعية البر بعنيزة، ثم كرّم المتطوعين المتميزين في المجال الإسكاني بالمنطقة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:27 PM

أمير القصيم يسلم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

"فيصل بن مشعل" شهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع إسكانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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‬ أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث، كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي، الذي يأتي كإحدى المبادرات لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، وفقاً للأولويات المستهدفة بمبادرة الإسكان التنموي التي تأتي ضمن حرص القيادة على توفير الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأكد أن جميع مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة تخضع للمتابعة الدقيقة لضمان إنجازها في وقتها المحدد لسرعة تسليمها للمستفيدين، مشيداً بجهود الجهات الداعمة لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة، التي جاءت بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة.

وثمّن دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع الإسكان التنموي في القصيم؛ سعياً لتأمين الإسكان لجميع الفئات المستهدفة بذلك.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير فيصل بن مشعل لحفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسكان التنموي المندس أحمد القرعاوي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، وعدد من مسؤولي الإسكان بالمنطقة.

وثمّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله البدير، متابعة سمو أمير منطقة القصيم لبرامج الإسكان التنموي، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتسعى لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

ولفت إلى أن برامج الإسكان التنموي حققت جهوداً لدعم الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب للأسرة.

إثر ذلك، شهد الأمير فيصل بن مشعل توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات لتنفيذ مشاريع إسكانية، وبناء وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي بالقصيم، تستهدف تنمية القطاع الإسكاني بالمنطقة، وجاءت تلك الاتفاقيات والشراكات بين الإسكان التنموي بالقصيم والشركة الوطنية للإسكان وتنفيذ شركتين أهليتين للقيام بتلك الاتفاقيات.

عقب ذلك، كرّم أمير منطقة القصيم الجمعيات الشريكة والداعمة لخدمة المستفيدين في الإسكان التنموي بالمنطقة وهي جمعية الإسكان الأهلية، وجمعية بيوت النسائية، وجمعية البر بعنيزة، ثم كرّم المتطوعين المتميزين في المجال الإسكاني بالمنطقة.

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