مستشفى الدوادمي يُجري جراحات ناجحة لـ3 حالات معقدة

تماشياً مع جهود "الصحة" لتحقيق هدفها لتحسين الرعاية الصحية

تعامل طوارئ مستشفى محافظة الدوادمي العام مؤخراً مع ثلاث حالات معقدة.

وأوضحت "صحة الرياض" أن طوارئ مستشفى محافظة الدوادمي العام استقبل مصابا في حادث سير نتج عنه كسر مفتت مضاعف بالركبة اليسرى، مع إصابة للشريان الفخذي، مضيفة أنه تم إجراء عملية رد جراحي دقيق مع تثبيت تام

محكم للكسر بشريحة مغلقة وتحرير للشريان، وذلك في عملية استغرقت ثلاث ساعات؛ حيث استقرت حالة المريض وغادر المستشفى ولله الحمد.

وذكرت أنه في الحالة الثانية أصيب طفل في عامه الثاني بكسر مفتت مضاعف، وورم شديد، وانضغاط للشريان العضدي في مفصل المرفق الأيمن نتيجة سقوطه، وأُجريت عملية جراحية معقدة (رد مفتوح مع تثبيت بأسياخ جراحية)، واستقرت حالة الطفل، وبعدها غادر المستشفى.

وأضافت أن المستشفى استقبل أيضاً حالة مريض يعاني من التواء في الأمعاء، وأُجري تدخل جراحي مستعجل لاستئصال الالتواء، وبعد أن تم إجراء الفحوصات اللازمة والإجراءات التشخيصية، استقرت حالة المريض وغادر بعدها المستشفى.

وتأتي تلك الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث

يرتبط ذلك الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.