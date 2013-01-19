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"الأرصاد": انتهاء العاصفة الترابية بالشرقية بحلول 6 مساء اليوم

اجتاحت محافظات المنطقة صباح اليوم وتسببت في انعدام الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انتهاء العاصفة الترابية التي اجتاحت محافظات المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية؛ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق "الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية" يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران.

وتوقعت كذلك حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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"الأرصاد": انتهاء العاصفة الترابية بالشرقية بحلول 6 مساء اليوم
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انتهاء العاصفة الترابية التي اجتاحت محافظات المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية؛ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق "الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية" يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران.

وتوقعت كذلك حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
04:30 PM

"الأرصاد": انتهاء العاصفة الترابية بالشرقية بحلول 6 مساء اليوم

اجتاحت محافظات المنطقة صباح اليوم وتسببت في انعدام الرؤية

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حامد العلي - الدمام
2
7,062

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انتهاء العاصفة الترابية التي اجتاحت محافظات المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية؛ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق "الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية" يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران.

وتوقعت كذلك حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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