"الزعاق": هذه الكواكب الأربعة سنشاهدها بالعين خلال الـ 20 يوماً القادمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-01
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق طوال العشرين يوماً القادمة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: 1-الزهرة (نجمة العشاء)، 2- المشتري، 3- زحل، 4-المريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:39 AM
"الزعاق": هذه الكواكب الأربعة سنشاهدها بالعين خلال الـ 20 يوماً القادمة
قال: مرتبة من الشرق لجهة الغرب وهي فرصة سانحة للتعرف عليها
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق طوال العشرين يوماً القادمة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: 1-الزهرة (نجمة العشاء)، 2- المشتري، 3- زحل، 4-المريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.