قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق طوال العشرين يوماً القادمة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: 1-الزهرة (نجمة العشاء)، 2- المشتري، 3- زحل، 4-المريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.

"الزعاق": هذه الكواكب الأربعة سنشاهدها بالعين خلال الـ 20 يوماً القادمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-01 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق طوال العشرين يوماً القادمة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: 1-الزهرة (نجمة العشاء)، 2- المشتري، 3- زحل، 4-المريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 08:39 AM

"الزعاق": هذه الكواكب الأربعة سنشاهدها بالعين خلال الـ 20 يوماً القادمة قال: مرتبة من الشرق لجهة الغرب وهي فرصة سانحة للتعرف عليها





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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق طوال العشرين يوماً القادمة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: 1-الزهرة (نجمة العشاء)، 2- المشتري، 3- زحل، 4-المريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.