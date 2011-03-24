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معين: أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من خدمة "الاستعلام التفصيلي عن قضية"

تيسر عملية التقاضي الإلكتروني بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي

قدمت منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم عبر خدمة "الاستعلام التفصيلي عن قضية"، خدماتها لأكثر من مليون و300 ألف مستفيد، وذلك استمراراً في تقديم الخدمة القضائية الإلكترونية المتكاملة التي تيسر على المتقاضين عملية التقاضي الإلكتروني في محاكم ديوان المظالم؛ بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي.

وتتيح الخدمة الاستعلام عن القضية دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، من خلال الدخول على الاستعلام عن بيانات القضية وكتابة رقمها وتحديد عامها، كما تمكن من الاطلاع على بيانات الدعوى الأساسية وبيانات المدعين والمدعى عليهم، وبيانات الوكلاء في القضية والجلسات الخاصة بالقضية، وما تم في الأحكام الواردة والطلبات المقدمة من أطراف القضية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدة خدمات توفرها منصة معين، في إطار الاستفادة من التقنية الحديثة الآمنة لتسهيل الإجراءات وتمكين المستفيدين من التقاضي عبر إجراءات رقمية متطورة، متخطيةً بذلك العقبات المكانية والزمانية بما يحقق رضا المستفيد، وتقليص أمد التقاضي، تفعيل الحكومة الرقمية.

ديوان المظالم منصة معين

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معين: أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من خدمة "الاستعلام التفصيلي عن قضية"
سبق

قدمت منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم عبر خدمة "الاستعلام التفصيلي عن قضية"، خدماتها لأكثر من مليون و300 ألف مستفيد، وذلك استمراراً في تقديم الخدمة القضائية الإلكترونية المتكاملة التي تيسر على المتقاضين عملية التقاضي الإلكتروني في محاكم ديوان المظالم؛ بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي.

وتتيح الخدمة الاستعلام عن القضية دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، من خلال الدخول على الاستعلام عن بيانات القضية وكتابة رقمها وتحديد عامها، كما تمكن من الاطلاع على بيانات الدعوى الأساسية وبيانات المدعين والمدعى عليهم، وبيانات الوكلاء في القضية والجلسات الخاصة بالقضية، وما تم في الأحكام الواردة والطلبات المقدمة من أطراف القضية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدة خدمات توفرها منصة معين، في إطار الاستفادة من التقنية الحديثة الآمنة لتسهيل الإجراءات وتمكين المستفيدين من التقاضي عبر إجراءات رقمية متطورة، متخطيةً بذلك العقبات المكانية والزمانية بما يحقق رضا المستفيد، وتقليص أمد التقاضي، تفعيل الحكومة الرقمية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:00 AM

معين: أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من خدمة "الاستعلام التفصيلي عن قضية"

تيسر عملية التقاضي الإلكتروني بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم عبر خدمة "الاستعلام التفصيلي عن قضية"، خدماتها لأكثر من مليون و300 ألف مستفيد، وذلك استمراراً في تقديم الخدمة القضائية الإلكترونية المتكاملة التي تيسر على المتقاضين عملية التقاضي الإلكتروني في محاكم ديوان المظالم؛ بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي.

وتتيح الخدمة الاستعلام عن القضية دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، من خلال الدخول على الاستعلام عن بيانات القضية وكتابة رقمها وتحديد عامها، كما تمكن من الاطلاع على بيانات الدعوى الأساسية وبيانات المدعين والمدعى عليهم، وبيانات الوكلاء في القضية والجلسات الخاصة بالقضية، وما تم في الأحكام الواردة والطلبات المقدمة من أطراف القضية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدة خدمات توفرها منصة معين، في إطار الاستفادة من التقنية الحديثة الآمنة لتسهيل الإجراءات وتمكين المستفيدين من التقاضي عبر إجراءات رقمية متطورة، متخطيةً بذلك العقبات المكانية والزمانية بما يحقق رضا المستفيد، وتقليص أمد التقاضي، تفعيل الحكومة الرقمية.

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