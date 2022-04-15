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متحدث "التجارة": مكافآت لمقدمي بلاغات الغش تصل إلى 30 %من قيمة الغرامة

أكد استمرار الحملات الرقابية للتأكد من وفرة وجودة وسعر السلع

أشاد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بالمواطن الذي قام ببلاغ حول تخزين المواد الغذائية في جدة، مشدداً على أن المواطن لم يذهب إلى مواقع التواصل ليشهر بهم، بل صوّر المقطع وبلّغ وزارة التجارة.

وقال "الحسين" خلال حديثه لقناة السعودية: إن "البلاغ تم تصويره الساعة 10 صباحاً، والساعة 1 مساء تم القبض على المخالفين".

وأضاف: "رسالتنا لمن يشاهد مخالفة وثّق وبلّغ ولا تنشرها في التواصل الاجتماعي، وأن كل من يبلّغ عن حالة غش تجاري له مكافأة من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي تصل لـ25%، وعندما تكون مخالفة غش تجاري المكافأة تصل إلى 30%".

وتابع: "أكثر من 70 جولة رقابية تقوم بها الوزارة من بينها ما هو قائم على البلاغات والبعض الآخر من ضمن الجولات الرقابية"، مؤكداً أن هناك ثلاث مسارات لهذه الجولات، الأول التأكد من وفرة السلع والمخزون، والمسار الثاني التحقق والرقابة على الأسعار والغش التجاري وضبط أي مخالفات البيع، والمسار الثالث التأكد من جودة هذه السلع والمنتجات ومطابقتها الجودة والمقاييس.

ولفت إلى أنه تم ضبط 7 آلاف مخالفة، ونصف هذه المخالفات كانت لتجار رفعوا في الأسعار، وأكثر البلاغات كانت من المواطنين.

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "التجارة": مكافآت لمقدمي بلاغات الغش تصل إلى 30 %من قيمة الغرامة
سبق

أشاد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بالمواطن الذي قام ببلاغ حول تخزين المواد الغذائية في جدة، مشدداً على أن المواطن لم يذهب إلى مواقع التواصل ليشهر بهم، بل صوّر المقطع وبلّغ وزارة التجارة.

وقال "الحسين" خلال حديثه لقناة السعودية: إن "البلاغ تم تصويره الساعة 10 صباحاً، والساعة 1 مساء تم القبض على المخالفين".

وأضاف: "رسالتنا لمن يشاهد مخالفة وثّق وبلّغ ولا تنشرها في التواصل الاجتماعي، وأن كل من يبلّغ عن حالة غش تجاري له مكافأة من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي تصل لـ25%، وعندما تكون مخالفة غش تجاري المكافأة تصل إلى 30%".

وتابع: "أكثر من 70 جولة رقابية تقوم بها الوزارة من بينها ما هو قائم على البلاغات والبعض الآخر من ضمن الجولات الرقابية"، مؤكداً أن هناك ثلاث مسارات لهذه الجولات، الأول التأكد من وفرة السلع والمخزون، والمسار الثاني التحقق والرقابة على الأسعار والغش التجاري وضبط أي مخالفات البيع، والمسار الثالث التأكد من جودة هذه السلع والمنتجات ومطابقتها الجودة والمقاييس.

ولفت إلى أنه تم ضبط 7 آلاف مخالفة، ونصف هذه المخالفات كانت لتجار رفعوا في الأسعار، وأكثر البلاغات كانت من المواطنين.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:20 PM

متحدث "التجارة": مكافآت لمقدمي بلاغات الغش تصل إلى 30 %من قيمة الغرامة

أكد استمرار الحملات الرقابية للتأكد من وفرة وجودة وسعر السلع

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يوسف سفر - الرياض
5
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أشاد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بالمواطن الذي قام ببلاغ حول تخزين المواد الغذائية في جدة، مشدداً على أن المواطن لم يذهب إلى مواقع التواصل ليشهر بهم، بل صوّر المقطع وبلّغ وزارة التجارة.

وقال "الحسين" خلال حديثه لقناة السعودية: إن "البلاغ تم تصويره الساعة 10 صباحاً، والساعة 1 مساء تم القبض على المخالفين".

وأضاف: "رسالتنا لمن يشاهد مخالفة وثّق وبلّغ ولا تنشرها في التواصل الاجتماعي، وأن كل من يبلّغ عن حالة غش تجاري له مكافأة من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي تصل لـ25%، وعندما تكون مخالفة غش تجاري المكافأة تصل إلى 30%".

وتابع: "أكثر من 70 جولة رقابية تقوم بها الوزارة من بينها ما هو قائم على البلاغات والبعض الآخر من ضمن الجولات الرقابية"، مؤكداً أن هناك ثلاث مسارات لهذه الجولات، الأول التأكد من وفرة السلع والمخزون، والمسار الثاني التحقق والرقابة على الأسعار والغش التجاري وضبط أي مخالفات البيع، والمسار الثالث التأكد من جودة هذه السلع والمنتجات ومطابقتها الجودة والمقاييس.

ولفت إلى أنه تم ضبط 7 آلاف مخالفة، ونصف هذه المخالفات كانت لتجار رفعوا في الأسعار، وأكثر البلاغات كانت من المواطنين.

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