"الجبير" يستعرض مع سفيرة هولندا جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.