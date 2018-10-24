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"الجبير" يستعرض مع سفيرة هولندا جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض مع سفيرة هولندا جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:50 PM

"الجبير" يستعرض مع سفيرة هولندا جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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