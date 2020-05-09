ثاني حالة في البيت الأبيض.. "كورونا" يصيب المتحدثة باسم نائب "ترامب"

"ميلر" قالت: إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي

خضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ومصادر رسمية أمس، في ثاني إصابة تسجل هذا الأسبوع في البيت الأبيض.

وبحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت)، قالت كايتي ميلر في تغريدة: "إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأمريكي".

وكايتي ميلر هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس ومهندس سياسته المعادية للهجرة.

وكان مسؤول أمريكي كبير صرح لصحافيين أن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها، وبعد ذلك، أشار "ترامب" خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريين إلى موظفة تدعى "كايتي"، مبيناً أنها تعمل في العلاقات مع الصحافة.

وهذه ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن وحدة مشاركة في موكب "ترامب".