خرائط جوجل تطرح خدمة جديدة تقدم طريقة "فريدة" لتسمية الشوارع

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن طرحها خدمة جديدة في تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل)، تقدم طريقة "فريدة" من نوعها لتسمية الشوارع والمناطق.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن خدمة "خرائط جوجل بلس" تطرح ميزة إمكانية تسمية الشوارع عبارة عن رموز أبجدية رقمية بسيطة مرفق بها إحداثيات خطوط الطول والعرض.

على سبيل المثال، يمكن أن يظهر العنوان عبر تلك الخدمة باسم: FWM8 + V9 في مدينة إبادان في نيجيريا.

وستطرح "جوجل" تلك الخدمة الجديدة بصورة مجانية لمستخدمي لتطبيق ومن الحاجة إلى تشغيل إنترنت، كما أنه يمكن طباعتها على الورق والملصقات واللافتات، لسهولة النقل والانتشار.

وتختبر "خرائط جوجل" رموز "بلس" الجديد منذ عام 2015، ولكن تستعد لأن تطرحها لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقعت مصادر أن يتم دعم تلك التقنية في الإصدار التجريبي الحديث لنظام تشغيل "أندرويد 11".

كيفية التفعيل

أما عن كيفية تفعيل تلك الخدمة، فيشير التقرير إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "جوجل مابس" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

- ستجد نقطة زرقاء على الخريطة تظهر موقعك الحالي.

- انقر على النقطة الزرقاء للحصول على رمز "بلس" الخاص لموقعك.

- يمكنك مشاركة هذا الرمز بسهولة مع الأخرين لتسهيل العثور عليك.

- لن يحتاج أي شخص لكثير من المجهود للعثور عليك، فبمجرد كتابته للرمز ستقدم له خرائط جوجل الطريقة كي يصل إليك.