بلومبيرغ: محمد بن سلمان في قمة اليابان قائد عالمي ذو مكانة

واصفة حضوره بين الزعماء بالثقة بالنفس والصدارة السياسية

" ظهر محمد بن سلمان في القمة قائداً ذا مكانة عالية " هكذا نقلت وكالة بلومبيرغ هذا الوصف عن سيمون هندرسون خبير شؤون الخليج في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط.

وأشادت وكالة بلومبيرغ بقوة حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت في أوساكا باليابان، واصفة إياه بأن فيه شيئاً من الثقة بالنفس والصدارة السياسية، وهو ما يعكس أهمية المملكة وتكريمها باستضافة هذه القمة في دورتها للعام المقبل.

وتحدثت وكالة بلومبيرغ في التقرير نفسه عن قوة حضور ولي العهد في قمة مجموعة العشرين. مضيفة " ظهر محمد بن سلمان واثقاً وهو يتقدم يوم الجمعة لمصافحة رئيس وزراء اليابان، فيما ظهر بالصورة التذكارية للمؤتمر وهو يتوسط الصفّ الأمامي للقيادات الدولية بين ترامب و شينزو آبي، متواجداً بثقة.

وتابعت: وفي الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر كان ولي العهد، إلى جانب رئيس الوزراء الياباني، ثم ألقى كلمته في الجلسة الختامية.



وأشادت وكالة بلومبيرغ بسلسلة الإجراءات الإصلاحية والتنموية التي يتولى تنفيذها ولي العهد لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. مضيفة " لقد أزال مؤخراً سقفاً لملكية الشركات المتداولة في البورصة للمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب ،كما فتح المجال للمستثمرين الدوليين للتواجد بالسعودية.