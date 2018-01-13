النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقويم التعليم" تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب

بمختلف مناطق المملكة وبإجمالي 60438 مشاركاً من الطلاب والطالبات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء التطبيق الفعلي لمقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب في مختلف مدن ومناطق المملكة، بإجمالي 60438 مشاركاً من الطلاب والطالبات.

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية واللغة وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم، ويهتم المقياس بالعنصر البشري، كما يساعد بالدخول بقوة في المنافسات العالمية، إضافة إلى إذكاء روح التنافس بين الطلبة، وضمان الدخول تنافسياً فيما يعرف باقتصاد المعرفة، وكسر المخاوف النفسية عند أولياء الأمور، وتعميم الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم في مناطق المملكة، وإيجاد بيئات تعليمية مختلفة، وتوفير أدوات كشف حديثة ومتنوعة، وتيسير عملية تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة، وأخيراً توفير نظام إدارة معلومات وقواعد بيانات متكامل تستفيد منه الجهات ذات الاهتمام بالموهبة والإبداع.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي، أن عدد المشاركين في المقياس في المستوى الأول 19807 مشاركين، وأما في المستوى الثاني 21468 مشاركاً، بينما في المستوى الثالث 19163 مشاركاً، بإجمالي 34001 طالبة، و26437 طالباً، مبيناً أن الطالب يمر عبر ثلاث مراحل لمقياس الموهبة والإبداع وهي استكمال استمارة الترشيح الأولي، وينتقل المرشح للمرحلة الثانية، وإجراء اختبار الموهبة والإبداع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي مقياس السمات الشخصية.

وكشف "العبدلي" أن المقياس يتيح إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

وتقدم الهيئة جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتجيب على الاستفسارات، وتستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي @ETEC_SA.

هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق مقياس الموهبة والإبداع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقويم التعليم" تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء التطبيق الفعلي لمقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب في مختلف مدن ومناطق المملكة، بإجمالي 60438 مشاركاً من الطلاب والطالبات.

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية واللغة وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم، ويهتم المقياس بالعنصر البشري، كما يساعد بالدخول بقوة في المنافسات العالمية، إضافة إلى إذكاء روح التنافس بين الطلبة، وضمان الدخول تنافسياً فيما يعرف باقتصاد المعرفة، وكسر المخاوف النفسية عند أولياء الأمور، وتعميم الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم في مناطق المملكة، وإيجاد بيئات تعليمية مختلفة، وتوفير أدوات كشف حديثة ومتنوعة، وتيسير عملية تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة، وأخيراً توفير نظام إدارة معلومات وقواعد بيانات متكامل تستفيد منه الجهات ذات الاهتمام بالموهبة والإبداع.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي، أن عدد المشاركين في المقياس في المستوى الأول 19807 مشاركين، وأما في المستوى الثاني 21468 مشاركاً، بينما في المستوى الثالث 19163 مشاركاً، بإجمالي 34001 طالبة، و26437 طالباً، مبيناً أن الطالب يمر عبر ثلاث مراحل لمقياس الموهبة والإبداع وهي استكمال استمارة الترشيح الأولي، وينتقل المرشح للمرحلة الثانية، وإجراء اختبار الموهبة والإبداع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي مقياس السمات الشخصية.

وكشف "العبدلي" أن المقياس يتيح إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

وتقدم الهيئة جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتجيب على الاستفسارات، وتستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي @ETEC_SA.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
02:33 PM

"تقويم التعليم" تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب

بمختلف مناطق المملكة وبإجمالي 60438 مشاركاً من الطلاب والطالبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
937

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء التطبيق الفعلي لمقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب في مختلف مدن ومناطق المملكة، بإجمالي 60438 مشاركاً من الطلاب والطالبات.

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية واللغة وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم، ويهتم المقياس بالعنصر البشري، كما يساعد بالدخول بقوة في المنافسات العالمية، إضافة إلى إذكاء روح التنافس بين الطلبة، وضمان الدخول تنافسياً فيما يعرف باقتصاد المعرفة، وكسر المخاوف النفسية عند أولياء الأمور، وتعميم الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم في مناطق المملكة، وإيجاد بيئات تعليمية مختلفة، وتوفير أدوات كشف حديثة ومتنوعة، وتيسير عملية تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة، وأخيراً توفير نظام إدارة معلومات وقواعد بيانات متكامل تستفيد منه الجهات ذات الاهتمام بالموهبة والإبداع.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي، أن عدد المشاركين في المقياس في المستوى الأول 19807 مشاركين، وأما في المستوى الثاني 21468 مشاركاً، بينما في المستوى الثالث 19163 مشاركاً، بإجمالي 34001 طالبة، و26437 طالباً، مبيناً أن الطالب يمر عبر ثلاث مراحل لمقياس الموهبة والإبداع وهي استكمال استمارة الترشيح الأولي، وينتقل المرشح للمرحلة الثانية، وإجراء اختبار الموهبة والإبداع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي مقياس السمات الشخصية.

وكشف "العبدلي" أن المقياس يتيح إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

وتقدم الهيئة جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتجيب على الاستفسارات، وتستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي @ETEC_SA.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,923
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,336
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,938

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة