النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 34 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 30 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع أسعار السكن في الشرقية قبل الإجازة.. و"السياحة": قدِّموا شكاوى

مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوقف مسلسل ارتفاع الأسعار

تستعد الشقق المفروشة والفنادق في المنطقة الشرقية لرفع الأسعار مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ غدًا الخميس ولمدة حوالى 10 أيام، سواء في مدينة الدمام أو الخبر؛ الأمر الذي ناشد بسببه الكثيرُ من المواطنين، تدخُّلَ الجهات المعنية لمحاولة ضبط الأسعار، أو أن تكون البحرين هي البديلة بحكم قُرب المسافة من المنطقة الشرقية.

عددٌ من زوار المنطقة الشرقية أبدوا امتعاضهم من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة والفنادق، الذي وصفوه بالمبالغ فيه بشكل كبير لأنه لا يناسب مستوى نظافة وخدمات هذه الشقق؛ مطالبين الجهات المعنية بالقيام بجولات تفتيشية لمراقبة الأسعار والنظافة في أحياء مدينتي الخبر والدمام كافة.

وبحكم قُرب المسافة بين المنطقة الشرقية ومملكة البحرين، يفضل بعض زوار المنطقة الشرقية السكنَ في مدينة البحرين كخيار أفضل وأشمل من ناحية الخدمات والمجمعات التجارية الكثيرة، وأيضًا مدن الملاهي التي تفتقدها المنطقة الشرقية، إضافة إلى منتزهات عدة وأماكن سياحية كثيرة هناك، ناهيك عن أسعار السكن فهناك عدة خيارات أمام الزائر لاختيار سكنه المناسب بالسعر المناسب وفق نظافة وجودة عالية.

وتواصلت "سبق" مع وزارة السياحة التي قالت: إنه بناءً على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تضمنت التزامات واجبة على المرخص له لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي: إعلان نوع الخدمات المقدمة، وفئاتها، ودرجاتها، وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، في مكان بارز في الاستقبال لأسعار الوحدات، وبشكل بارز في أماكن تقديم الخدمات الأخرى داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وبالوسائل التي تحددها الوزارة في أدلة الإجراءات للاطلاع عليها، إضافة إلى التقيد بالأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الإيواء السياحي.

وأكدت السياحة أن قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة لا بد أن تكون متوافقة مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان السعر، وفي حال اختلاف السعر عن لائحة الأسعار المعروضة؛ يحق للسائح تقديم شكوى من خلال الاتصال على 930.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ارتفاع أسعار السكن في الشرقية قبل الإجازة.. و"السياحة": قدِّموا شكاوى
سبق

تستعد الشقق المفروشة والفنادق في المنطقة الشرقية لرفع الأسعار مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ غدًا الخميس ولمدة حوالى 10 أيام، سواء في مدينة الدمام أو الخبر؛ الأمر الذي ناشد بسببه الكثيرُ من المواطنين، تدخُّلَ الجهات المعنية لمحاولة ضبط الأسعار، أو أن تكون البحرين هي البديلة بحكم قُرب المسافة من المنطقة الشرقية.

عددٌ من زوار المنطقة الشرقية أبدوا امتعاضهم من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة والفنادق، الذي وصفوه بالمبالغ فيه بشكل كبير لأنه لا يناسب مستوى نظافة وخدمات هذه الشقق؛ مطالبين الجهات المعنية بالقيام بجولات تفتيشية لمراقبة الأسعار والنظافة في أحياء مدينتي الخبر والدمام كافة.

وبحكم قُرب المسافة بين المنطقة الشرقية ومملكة البحرين، يفضل بعض زوار المنطقة الشرقية السكنَ في مدينة البحرين كخيار أفضل وأشمل من ناحية الخدمات والمجمعات التجارية الكثيرة، وأيضًا مدن الملاهي التي تفتقدها المنطقة الشرقية، إضافة إلى منتزهات عدة وأماكن سياحية كثيرة هناك، ناهيك عن أسعار السكن فهناك عدة خيارات أمام الزائر لاختيار سكنه المناسب بالسعر المناسب وفق نظافة وجودة عالية.

وتواصلت "سبق" مع وزارة السياحة التي قالت: إنه بناءً على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تضمنت التزامات واجبة على المرخص له لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي: إعلان نوع الخدمات المقدمة، وفئاتها، ودرجاتها، وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، في مكان بارز في الاستقبال لأسعار الوحدات، وبشكل بارز في أماكن تقديم الخدمات الأخرى داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وبالوسائل التي تحددها الوزارة في أدلة الإجراءات للاطلاع عليها، إضافة إلى التقيد بالأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الإيواء السياحي.

وأكدت السياحة أن قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة لا بد أن تكون متوافقة مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان السعر، وفي حال اختلاف السعر عن لائحة الأسعار المعروضة؛ يحق للسائح تقديم شكوى من خلال الاتصال على 930.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
01:33 PM

ارتفاع أسعار السكن في الشرقية قبل الإجازة.. و"السياحة": قدِّموا شكاوى

مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوقف مسلسل ارتفاع الأسعار

A A A
عبدالله السالم - الدمام
5
2,220

تستعد الشقق المفروشة والفنادق في المنطقة الشرقية لرفع الأسعار مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ غدًا الخميس ولمدة حوالى 10 أيام، سواء في مدينة الدمام أو الخبر؛ الأمر الذي ناشد بسببه الكثيرُ من المواطنين، تدخُّلَ الجهات المعنية لمحاولة ضبط الأسعار، أو أن تكون البحرين هي البديلة بحكم قُرب المسافة من المنطقة الشرقية.

عددٌ من زوار المنطقة الشرقية أبدوا امتعاضهم من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة والفنادق، الذي وصفوه بالمبالغ فيه بشكل كبير لأنه لا يناسب مستوى نظافة وخدمات هذه الشقق؛ مطالبين الجهات المعنية بالقيام بجولات تفتيشية لمراقبة الأسعار والنظافة في أحياء مدينتي الخبر والدمام كافة.

وبحكم قُرب المسافة بين المنطقة الشرقية ومملكة البحرين، يفضل بعض زوار المنطقة الشرقية السكنَ في مدينة البحرين كخيار أفضل وأشمل من ناحية الخدمات والمجمعات التجارية الكثيرة، وأيضًا مدن الملاهي التي تفتقدها المنطقة الشرقية، إضافة إلى منتزهات عدة وأماكن سياحية كثيرة هناك، ناهيك عن أسعار السكن فهناك عدة خيارات أمام الزائر لاختيار سكنه المناسب بالسعر المناسب وفق نظافة وجودة عالية.

وتواصلت "سبق" مع وزارة السياحة التي قالت: إنه بناءً على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تضمنت التزامات واجبة على المرخص له لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي: إعلان نوع الخدمات المقدمة، وفئاتها، ودرجاتها، وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، في مكان بارز في الاستقبال لأسعار الوحدات، وبشكل بارز في أماكن تقديم الخدمات الأخرى داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وبالوسائل التي تحددها الوزارة في أدلة الإجراءات للاطلاع عليها، إضافة إلى التقيد بالأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الإيواء السياحي.

وأكدت السياحة أن قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة لا بد أن تكون متوافقة مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان السعر، وفي حال اختلاف السعر عن لائحة الأسعار المعروضة؛ يحق للسائح تقديم شكوى من خلال الاتصال على 930.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة