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"فلكيّة جدة": "هلال الحج" يزيّن سماء الوطن العربي .. الليلة

يُشاهَد بسهولة بالعين المجرّدة لو كانت السماء خاليةً من الغيوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن هلال شهر ذي الحجة يزيّن الأفق الغربي لقبة السماء بالسعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 ، والانتقال نحو بداية الليل، موضحاً أنه سيُشاهد بسهولة بالعين المجرّدة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال "أبو زاهرة": هلال القمر سيكون قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال الليالي المُقبلة يمكن ملاحظة أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضيءٌ بنورٍ خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف: يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ نظراً لأن القمر يتحرّك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

وأردف: يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة دوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج في أثناء دورانه حول الأرض.

وتابع: بشكل عام، فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج في نحو 27.3 يوم ويسمّى الشهر القمري النجمي، في حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس في نحو 29.5 يوم ويسمّى الشهر القمري الاقتراني.

وقال "أبو زاهرة": مراقبة القمر خلال الاسبوعين المقبلين ستكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية في السماء الليل حالياً، وهي المشتري وزحل إلى جانب نجوم عدة برّاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكيّة جدة": "هلال الحج" يزيّن سماء الوطن العربي .. الليلة
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن هلال شهر ذي الحجة يزيّن الأفق الغربي لقبة السماء بالسعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 ، والانتقال نحو بداية الليل، موضحاً أنه سيُشاهد بسهولة بالعين المجرّدة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال "أبو زاهرة": هلال القمر سيكون قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال الليالي المُقبلة يمكن ملاحظة أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضيءٌ بنورٍ خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف: يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ نظراً لأن القمر يتحرّك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

وأردف: يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة دوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج في أثناء دورانه حول الأرض.

وتابع: بشكل عام، فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج في نحو 27.3 يوم ويسمّى الشهر القمري النجمي، في حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس في نحو 29.5 يوم ويسمّى الشهر القمري الاقتراني.

وقال "أبو زاهرة": مراقبة القمر خلال الاسبوعين المقبلين ستكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية في السماء الليل حالياً، وهي المشتري وزحل إلى جانب نجوم عدة برّاقة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:35 PM

"فلكيّة جدة": "هلال الحج" يزيّن سماء الوطن العربي .. الليلة

يُشاهَد بسهولة بالعين المجرّدة لو كانت السماء خاليةً من الغيوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن هلال شهر ذي الحجة يزيّن الأفق الغربي لقبة السماء بالسعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 ، والانتقال نحو بداية الليل، موضحاً أنه سيُشاهد بسهولة بالعين المجرّدة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال "أبو زاهرة": هلال القمر سيكون قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال الليالي المُقبلة يمكن ملاحظة أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضيءٌ بنورٍ خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف: يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ نظراً لأن القمر يتحرّك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

وأردف: يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة دوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج في أثناء دورانه حول الأرض.

وتابع: بشكل عام، فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج في نحو 27.3 يوم ويسمّى الشهر القمري النجمي، في حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس في نحو 29.5 يوم ويسمّى الشهر القمري الاقتراني.

وقال "أبو زاهرة": مراقبة القمر خلال الاسبوعين المقبلين ستكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية في السماء الليل حالياً، وهي المشتري وزحل إلى جانب نجوم عدة برّاقة.

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