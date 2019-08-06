النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمتعة حجاج الداخل تصل منازلهم عبر "البريد" بعد أداء نسك الحج

ضمن مبادرة "حج بلا حقيبة" التي تُنفَّذ لأول مرة هذا العام

أصبح بإمكان حجاج الداخل خلال حج هذا العام، ولأول مرة، نقل أمتعتهم وحقائبهم بعد أداء فريضة الحج إلى منازلهم عبر "البريد السعودي" دون اصطحابها وحملها كما هو معتاد كل عام.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الاستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، مبادرة "حج بلا حقائب"، بالتعاون مع البريد السعودي.

وتهدف المبادرة إلى نقل أمتعة الحاج إلى منزله في مختلف مناطق ومحافظات السعودية بعد أداء نسكه عبر البريد السعودي، دون عناء أو مشقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمتعة حجاج الداخل تصل منازلهم عبر "البريد" بعد أداء نسك الحج
سبق

أصبح بإمكان حجاج الداخل خلال حج هذا العام، ولأول مرة، نقل أمتعتهم وحقائبهم بعد أداء فريضة الحج إلى منازلهم عبر "البريد السعودي" دون اصطحابها وحملها كما هو معتاد كل عام.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الاستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، مبادرة "حج بلا حقائب"، بالتعاون مع البريد السعودي.

وتهدف المبادرة إلى نقل أمتعة الحاج إلى منزله في مختلف مناطق ومحافظات السعودية بعد أداء نسكه عبر البريد السعودي، دون عناء أو مشقة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:11 AM

أمتعة حجاج الداخل تصل منازلهم عبر "البريد" بعد أداء نسك الحج

ضمن مبادرة "حج بلا حقيبة" التي تُنفَّذ لأول مرة هذا العام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,537

أصبح بإمكان حجاج الداخل خلال حج هذا العام، ولأول مرة، نقل أمتعتهم وحقائبهم بعد أداء فريضة الحج إلى منازلهم عبر "البريد السعودي" دون اصطحابها وحملها كما هو معتاد كل عام.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الاستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، مبادرة "حج بلا حقائب"، بالتعاون مع البريد السعودي.

وتهدف المبادرة إلى نقل أمتعة الحاج إلى منزله في مختلف مناطق ومحافظات السعودية بعد أداء نسكه عبر البريد السعودي، دون عناء أو مشقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,384
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,525
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,561
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,609

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة