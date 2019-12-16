"العمري" رئيساً لخبراء الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030
أجمع فريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، على اختيار مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي مرزوق العمري، رئيساً لفريق الخبراء.
ويعد "العمري" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، وتلقى التهاني والتبريكات بهذه الثقة.
"العمري" رئيساً لخبراء الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-16
أجمع فريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، على اختيار مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي مرزوق العمري، رئيساً لفريق الخبراء.
ويعد "العمري" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، وتلقى التهاني والتبريكات بهذه الثقة.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
07:17 PM
"العمري" رئيساً لخبراء الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030
أجمع فريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، على اختيار مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي مرزوق العمري، رئيساً لفريق الخبراء.
ويعد "العمري" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، وتلقى التهاني والتبريكات بهذه الثقة.