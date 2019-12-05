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الفيصل بعد تأهل الأخضر: مبروك لوطننا الغالي

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج المقامة في قطر.

وكتب مغردًا "الحمدلله.. الحمدلله مبروك لوطننا الغالي مبروك للأخضر ونجومه".

وضرب الأخضر موعدًا مع منتخب البحرين في المباراة النهائية الأحد المقبل بعد تجاوزه قطر بهدف نظيف في نصف النهائي.

المنتخب السعودي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل بعد تأهل الأخضر: مبروك لوطننا الغالي
سبق

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج المقامة في قطر.

وكتب مغردًا "الحمدلله.. الحمدلله مبروك لوطننا الغالي مبروك للأخضر ونجومه".

وضرب الأخضر موعدًا مع منتخب البحرين في المباراة النهائية الأحد المقبل بعد تجاوزه قطر بهدف نظيف في نصف النهائي.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:26 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:10 AM

الفيصل بعد تأهل الأخضر: مبروك لوطننا الغالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,570

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج المقامة في قطر.

وكتب مغردًا "الحمدلله.. الحمدلله مبروك لوطننا الغالي مبروك للأخضر ونجومه".

وضرب الأخضر موعدًا مع منتخب البحرين في المباراة النهائية الأحد المقبل بعد تجاوزه قطر بهدف نظيف في نصف النهائي.

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