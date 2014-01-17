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"سكاي" تعلن إطلاق أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

تماشيًا مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الواعدة

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، إطلاق أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة؛ تماشيًا مع أهداف الصندوق؛ للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة، لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا منافسًا في التقنيات المتقدمة.

وستعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية، وستسعى لأن تكون الشريكَ المفضل في تقديم الخدمات والحلول الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن انطلاق أعمال الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، التي ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة؛ حيث ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسعى فيها إلى المساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في القطاع؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي" المهندس أيمن بن محمد الراشد، أن الذكاء الاصطناعي يهدف -بشكل دائم- إلى تطوير أسلوب الحياة؛ مبينًا أن "سكاي" ستعمل بشكل رئيسي في الإسهام في تمكين المملكة من تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال المساهمة في بناء أسس القطاع لإطلاق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في المملكة والعالم".

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال "سكاي" تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعًا استراتيجيًّا في المملكة، من ضمنها قطاع التقنية، وجهود الصندوق في بناء شركات وطنية رائدة، تسهم في تطوير قطاعات واعدة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"سكاي" تعلن إطلاق أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة
سبق

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، إطلاق أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة؛ تماشيًا مع أهداف الصندوق؛ للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة، لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا منافسًا في التقنيات المتقدمة.

وستعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية، وستسعى لأن تكون الشريكَ المفضل في تقديم الخدمات والحلول الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن انطلاق أعمال الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، التي ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة؛ حيث ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسعى فيها إلى المساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في القطاع؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي" المهندس أيمن بن محمد الراشد، أن الذكاء الاصطناعي يهدف -بشكل دائم- إلى تطوير أسلوب الحياة؛ مبينًا أن "سكاي" ستعمل بشكل رئيسي في الإسهام في تمكين المملكة من تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال المساهمة في بناء أسس القطاع لإطلاق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في المملكة والعالم".

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال "سكاي" تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعًا استراتيجيًّا في المملكة، من ضمنها قطاع التقنية، وجهود الصندوق في بناء شركات وطنية رائدة، تسهم في تطوير قطاعات واعدة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:24 PM

"سكاي" تعلن إطلاق أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

تماشيًا مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الواعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، إطلاق أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة؛ تماشيًا مع أهداف الصندوق؛ للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة، لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا منافسًا في التقنيات المتقدمة.

وستعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية، وستسعى لأن تكون الشريكَ المفضل في تقديم الخدمات والحلول الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن انطلاق أعمال الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، التي ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة؛ حيث ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسعى فيها إلى المساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في القطاع؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي" المهندس أيمن بن محمد الراشد، أن الذكاء الاصطناعي يهدف -بشكل دائم- إلى تطوير أسلوب الحياة؛ مبينًا أن "سكاي" ستعمل بشكل رئيسي في الإسهام في تمكين المملكة من تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال المساهمة في بناء أسس القطاع لإطلاق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في المملكة والعالم".

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال "سكاي" تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعًا استراتيجيًّا في المملكة، من ضمنها قطاع التقنية، وجهود الصندوق في بناء شركات وطنية رائدة، تسهم في تطوير قطاعات واعدة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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