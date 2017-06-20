هجوم مباغت يقتل 12 حوثيًّا ويأسر 2 في تعز

تدمير آليات قتالية وتطهير منشآت مدنية

قُتل 12 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجُرح آخرون، اليوم (الخميس)، في هجوم مباغت لقوات الجيش اليمني الوطني على مواقع ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني هاجمت الخطوط الدفاعية لميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشرقية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية وأسر متمردين حوثيين.

وبيّن الموقع أن قوات الجيش الوطني طهرت مستشفى الحمد والمباني المحيطة، وتقدمت صوب مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهة.