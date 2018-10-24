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متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" تم إعطاؤها في السعودية

الجرعة التنشيطية المعززة متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): إن أكثر من 21.1 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين، مبيناً أن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت، وأن الجرعة التنشيطية المعززة تعزز الفعالية، وهي متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً، وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وتابع: بعد الجرعة الثانية يكتمل التحصين وتستمر المناعة، وإن بعض اللقاحات يحصل فيها انخفاض.. والجرعة المعززة المنشطة تأتي لضمان وجود المناعة بشكل دائم في مستويات عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" تم إعطاؤها في السعودية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): إن أكثر من 21.1 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين، مبيناً أن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت، وأن الجرعة التنشيطية المعززة تعزز الفعالية، وهي متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً، وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وتابع: بعد الجرعة الثانية يكتمل التحصين وتستمر المناعة، وإن بعض اللقاحات يحصل فيها انخفاض.. والجرعة المعززة المنشطة تأتي لضمان وجود المناعة بشكل دائم في مستويات عالية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
03:55 PM

متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" تم إعطاؤها في السعودية

الجرعة التنشيطية المعززة متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): إن أكثر من 21.1 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين، مبيناً أن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت، وأن الجرعة التنشيطية المعززة تعزز الفعالية، وهي متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً، وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وتابع: بعد الجرعة الثانية يكتمل التحصين وتستمر المناعة، وإن بعض اللقاحات يحصل فيها انخفاض.. والجرعة المعززة المنشطة تأتي لضمان وجود المناعة بشكل دائم في مستويات عالية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

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