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"الجهني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة

رفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وعبر "الجهني" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن".

وتابع: "كما أجدها مناسبة لأهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باليوم الوطني للمملكة، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة، ويحفظها من كل سوء ومكروه".

كما أزجى شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية ودعمهم وتوجيهاتهم الدائمة.

وقال في ختام تصريحه: "أسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الجهني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة
سبق

رفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وعبر "الجهني" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن".

وتابع: "كما أجدها مناسبة لأهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باليوم الوطني للمملكة، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة، ويحفظها من كل سوء ومكروه".

كما أزجى شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية ودعمهم وتوجيهاتهم الدائمة.

وقال في ختام تصريحه: "أسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:30 PM

"الجهني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وعبر "الجهني" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن".

وتابع: "كما أجدها مناسبة لأهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باليوم الوطني للمملكة، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة، ويحفظها من كل سوء ومكروه".

كما أزجى شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية ودعمهم وتوجيهاتهم الدائمة.

وقال في ختام تصريحه: "أسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله".

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