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بدء التقديم لرخص البسطات الرمضانية في "القوز" جنوب القنفذة

من الثلاثاء وحتى الخميس

أعلنت بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة، بدء استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية بسوق الخميس الشعبي المشهور، وكذلك بسطات العيد بجوار سوق الحربي (خلال العشر الأواخر من رمضان).

وأكد ذلك المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، مشيراً إلى موعد التقديم يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 1442هـ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، مهيباً بمن لديه الرغبة بالتقديم عليه المسارعة بمراجعة البلدية.

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بدء التقديم لرخص البسطات الرمضانية في "القوز" جنوب القنفذة
سبق

أعلنت بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة، بدء استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية بسوق الخميس الشعبي المشهور، وكذلك بسطات العيد بجوار سوق الحربي (خلال العشر الأواخر من رمضان).

وأكد ذلك المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، مشيراً إلى موعد التقديم يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 1442هـ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، مهيباً بمن لديه الرغبة بالتقديم عليه المسارعة بمراجعة البلدية.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
05:19 PM

بدء التقديم لرخص البسطات الرمضانية في "القوز" جنوب القنفذة

من الثلاثاء وحتى الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أعلنت بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة، بدء استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية بسوق الخميس الشعبي المشهور، وكذلك بسطات العيد بجوار سوق الحربي (خلال العشر الأواخر من رمضان).

وأكد ذلك المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، مشيراً إلى موعد التقديم يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 1442هـ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، مهيباً بمن لديه الرغبة بالتقديم عليه المسارعة بمراجعة البلدية.

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