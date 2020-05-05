شاهد.. ضبط عمالة حوّلوا مسكنهم لمعملٍ لتفصيل "مراييل البنات المدرسية"

فيما صادرت الأمانة الملابس والماكينات وتوعدت باتخاذ الإجراءات النظامية

حوّل مجموعة من العمالة الوافدة بالطائف، جزءًا من سكنهم الخاص، إلى معمل لتفصيل المراييل المدرسية للبنات، دون وجود ترخيص نظامي يخوّلهم القيام بذلك النشاط، مستغلين الفترة الحالية من أزمة كورونا وبقاءهم في مساكنهم، لتجهيز وإنتاج الكثير من تلك المراييل، ومن ثم بيعها للمحلات وتحقيق أرباح مالية عالية، دون التقيد بالاشتراطات والتعليمات ومن أبرزها التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

ووقفت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلة في بلدية "شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، وبمتابعة رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، على ذلك المسكن الواقع في حي الشطبة، وتم ضبط أحد العمالة وهو بنجلاديشي، في ظل عدم تواجد البقية وقت مداهمة الموقع؛ حيث يتجمعون لتفصيل وإنتاج تلك المراييل بكميات كبيرة لضخها في السوق بطرق مخالفة دون أي جودة في المنتج؛ فيما توعدت الأمانة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق تلك المخالفة.

هذا وقد تم إغلاق جزء من ذلك المسكن الذي تم تحويله من قِبَل العمالة إلى معمل لتفصيل المراييل المدرسية، وتمت مصادرة جميع الملابس والماكينات المستخدمة.