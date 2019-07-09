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توقعات باستخدام المادة 18 لتفادي خفض رواتب المعلمين

حال فقد معلم 4 درجات يُحتسب 4 درجات عددياً ومن ثم التسكين

توقع الوسط التعليمي استخدام المادة "18أ" الصادرة من وزارة الخدمة المدنية للتسكين على سلم رواتب المعلمين الجديد بعد إقراره؛ لتفادي حدوث انخفاض في الرواتب بعد التعديل.

وشرح ملتقى المعلمين والمعلمات المقصد من التسكين على المادة 18أ قائلاً: في حال فقد معلم 4 درجات بسبب مادة 18أ يتم احتساب 4 درجات عددياً ومن ثم التسكين.

وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، قد نشر اليوم تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية.

ويحتوي السلم الجديد على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، حيث تبدأ بـ300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق في تصريحات لمسؤوليها أنه لن يتم المساس برواتب المعلمين بعد تعديل اللائحة.

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توقعات باستخدام المادة 18 لتفادي خفض رواتب المعلمين
سبق

توقع الوسط التعليمي استخدام المادة "18أ" الصادرة من وزارة الخدمة المدنية للتسكين على سلم رواتب المعلمين الجديد بعد إقراره؛ لتفادي حدوث انخفاض في الرواتب بعد التعديل.

وشرح ملتقى المعلمين والمعلمات المقصد من التسكين على المادة 18أ قائلاً: في حال فقد معلم 4 درجات بسبب مادة 18أ يتم احتساب 4 درجات عددياً ومن ثم التسكين.

وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، قد نشر اليوم تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية.

ويحتوي السلم الجديد على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، حيث تبدأ بـ300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق في تصريحات لمسؤوليها أنه لن يتم المساس برواتب المعلمين بعد تعديل اللائحة.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
05:44 PM

توقعات باستخدام المادة 18 لتفادي خفض رواتب المعلمين

حال فقد معلم 4 درجات يُحتسب 4 درجات عددياً ومن ثم التسكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الوسط التعليمي استخدام المادة "18أ" الصادرة من وزارة الخدمة المدنية للتسكين على سلم رواتب المعلمين الجديد بعد إقراره؛ لتفادي حدوث انخفاض في الرواتب بعد التعديل.

وشرح ملتقى المعلمين والمعلمات المقصد من التسكين على المادة 18أ قائلاً: في حال فقد معلم 4 درجات بسبب مادة 18أ يتم احتساب 4 درجات عددياً ومن ثم التسكين.

وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، قد نشر اليوم تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية.

ويحتوي السلم الجديد على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، حيث تبدأ بـ300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق في تصريحات لمسؤوليها أنه لن يتم المساس برواتب المعلمين بعد تعديل اللائحة.

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