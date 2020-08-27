النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا.. قفزة قياسية في الهند.. والبرازيل تتجاوز 3.7 ملايين حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية.. أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن الهند سجلت اليوم الخميس، قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 75760 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 ملايين مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.
والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وسُجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس؛ وفقًا لإحصاء رويترز. وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023؛ ليصل مجملها إلى 60472.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و717156؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقًا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابات كورونا.. قفزة قياسية في الهند.. والبرازيل تتجاوز 3.7 ملايين حالة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن الهند سجلت اليوم الخميس، قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 75760 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 ملايين مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.
والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وسُجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس؛ وفقًا لإحصاء رويترز. وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023؛ ليصل مجملها إلى 60472.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و717156؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقًا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:18 AM

إصابات كورونا.. قفزة قياسية في الهند.. والبرازيل تتجاوز 3.7 ملايين حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية.. أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
846

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن الهند سجلت اليوم الخميس، قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 75760 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 ملايين مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.
والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وسُجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس؛ وفقًا لإحصاء رويترز. وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023؛ ليصل مجملها إلى 60472.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و717156؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقًا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,988

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة