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المشاركون في الدورة 41 من "مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن" يغادرون المملكة

أدّوا العمرة وشاركوا في الفعاليات وزاروا المدينة المنورة

بدأ المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وعددهم 146 متسابقاً من 103 دول حول العالم، في مغادرة مكة المكرّمة، اليوم، عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدّوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي، وقضوا عدة أيام شاركوا خلالها في فعاليات المسابقة، فيما قدمت لهم خدمات نوعية ومتكاملة قدمتها لهم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة ولجانها العاملة، وكان في وداعهم الأمين العام للمسابقة الشيخ سليمان بن فهد الخميس؛ وعدد من المسؤولين.

وابتهل المشاركون في المسابقة ومرافقوهم إلى الله تعالى، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، خير الجزاء، على دعمهما المستمر واللامحدود للقرآن الكريم وحفظته، مشيرين أن تلك العناية غير مستغربة على ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة التي جعلت القرآن الكريم دستوراً لها ونظاماً لحكمها ومرتكزاً لكل تشريعاتها، سائلين الله أن يجعل تلك الأعمال في ميزان حسناتهما.

وأعربوا عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم للمدينة المنوّرة من كرم ضيافة وحُسن رفادة، وخدمات متميزة، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم المشرف العام على المسابقة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وجميع مَن أسهم في تنظيم المسابقة الدولية القرآنية في نسختها الحادية والأربعين، مشيدين بما بذلوه من جهود كبيرة، وما قدّموه من خدمات وتسهيلات.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة، أعدت برنامجاً متنوعاً للمشاركين بالمسابقة، تضمنت لقاءات ومسابقات ثقافية متنوعة، إضافة إلى زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وحظيت تلك البرامج بإشادة المشاركين ومرافقيهم في فعاليات المسابقة.

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المشاركون في الدورة 41 من "مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن" يغادرون المملكة
سبق

بدأ المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وعددهم 146 متسابقاً من 103 دول حول العالم، في مغادرة مكة المكرّمة، اليوم، عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدّوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي، وقضوا عدة أيام شاركوا خلالها في فعاليات المسابقة، فيما قدمت لهم خدمات نوعية ومتكاملة قدمتها لهم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة ولجانها العاملة، وكان في وداعهم الأمين العام للمسابقة الشيخ سليمان بن فهد الخميس؛ وعدد من المسؤولين.

وابتهل المشاركون في المسابقة ومرافقوهم إلى الله تعالى، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، خير الجزاء، على دعمهما المستمر واللامحدود للقرآن الكريم وحفظته، مشيرين أن تلك العناية غير مستغربة على ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة التي جعلت القرآن الكريم دستوراً لها ونظاماً لحكمها ومرتكزاً لكل تشريعاتها، سائلين الله أن يجعل تلك الأعمال في ميزان حسناتهما.

وأعربوا عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم للمدينة المنوّرة من كرم ضيافة وحُسن رفادة، وخدمات متميزة، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم المشرف العام على المسابقة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وجميع مَن أسهم في تنظيم المسابقة الدولية القرآنية في نسختها الحادية والأربعين، مشيدين بما بذلوه من جهود كبيرة، وما قدّموه من خدمات وتسهيلات.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة، أعدت برنامجاً متنوعاً للمشاركين بالمسابقة، تضمنت لقاءات ومسابقات ثقافية متنوعة، إضافة إلى زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وحظيت تلك البرامج بإشادة المشاركين ومرافقيهم في فعاليات المسابقة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
07:26 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:49 PM

المشاركون في الدورة 41 من "مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن" يغادرون المملكة

أدّوا العمرة وشاركوا في الفعاليات وزاروا المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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1,908

بدأ المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وعددهم 146 متسابقاً من 103 دول حول العالم، في مغادرة مكة المكرّمة، اليوم، عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدّوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي، وقضوا عدة أيام شاركوا خلالها في فعاليات المسابقة، فيما قدمت لهم خدمات نوعية ومتكاملة قدمتها لهم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة ولجانها العاملة، وكان في وداعهم الأمين العام للمسابقة الشيخ سليمان بن فهد الخميس؛ وعدد من المسؤولين.

وابتهل المشاركون في المسابقة ومرافقوهم إلى الله تعالى، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، خير الجزاء، على دعمهما المستمر واللامحدود للقرآن الكريم وحفظته، مشيرين أن تلك العناية غير مستغربة على ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة التي جعلت القرآن الكريم دستوراً لها ونظاماً لحكمها ومرتكزاً لكل تشريعاتها، سائلين الله أن يجعل تلك الأعمال في ميزان حسناتهما.

وأعربوا عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم للمدينة المنوّرة من كرم ضيافة وحُسن رفادة، وخدمات متميزة، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم المشرف العام على المسابقة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وجميع مَن أسهم في تنظيم المسابقة الدولية القرآنية في نسختها الحادية والأربعين، مشيدين بما بذلوه من جهود كبيرة، وما قدّموه من خدمات وتسهيلات.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة، أعدت برنامجاً متنوعاً للمشاركين بالمسابقة، تضمنت لقاءات ومسابقات ثقافية متنوعة، إضافة إلى زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وحظيت تلك البرامج بإشادة المشاركين ومرافقيهم في فعاليات المسابقة.

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