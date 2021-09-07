في جولة رقابية.. الرياض تتصدر عدد مخالفات منافذ بيع الإطارات

إجمالي عدد الزيارات بلغ 3741 وجرى الكشف عن 53 منشأة مخالفة

في جولة رقابية نفذتها خمس جهات حكومية على منافذ بيع الإطارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة عليها تصدرت منطقة الرياض في عدد المخالفات بواقع 19 مخالفة.

وشارك في الجولات الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبلغ إجمالي عدد الزيارات 3741، وجرى الكشف عن 53 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع البطاقة في مكانها الصحيح، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية، والبطاقة الملصقة غير ملونة، وبطاقة كفاءة الطاقة تالفة أو ممزقة.