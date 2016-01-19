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خلال ٢٤ ساعة.. الكويت تسجل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479640.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه سُجِّلت 4063 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 432729، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.

وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2480 حالة.

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خلال ٢٤ ساعة.. الكويت تسجل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479640.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه سُجِّلت 4063 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 432729، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.

وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2480 حالة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
05:58 PM

خلال ٢٤ ساعة.. الكويت تسجل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479640.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه سُجِّلت 4063 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 432729، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.

وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2480 حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,563
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,850
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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