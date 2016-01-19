خلال ٢٤ ساعة.. الكويت تسجل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479640.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه سُجِّلت 4063 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 432729، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.



وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2480 حالة.