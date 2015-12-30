بالفيديو والصور.. روضة نورة تستعد لاستقبال المتنزهين ومحبي البر

تكتسي بالروض والنفل.. ويصب فيها وادي المياه

اكتست "روضة نورة" بمحافظة ثادق، بالخضرة والنباتات البرية، مما جعلها مقصد الزوار والمتنزهين من جميع المحافظات القريبة، إضافة إلى قاطني العاصمة الرياض.

وتُعتبر روضة نورة، متوسطة الحجم، معظم نبتها النفل والروض، وهي قليلة الأشجار، يصبّ فيها أودية عدة، أهمها وادي المياه، ويحدها من الشمال الشرقي جبال العرمة، ومن الشمال فيضة الحقاقة، التي لا تبعد عنها أكثر من 10 كم.

ويمكن الوصول للروضة عن طريق الرياض- القصيم السريع، حيث يسلك قاصدها طريق الرياض- القصيم، وبعد قطع مسافة 110 كلم، يتجه مع مخرج "محطة العتش- ثادق" شرقا، في طريق معبد بطول 32 كلم حتى يصل إلى الروضة.

وتحظى روضة نورة، بأكبر نسبة من المتنزهين؛ لقربها من العاصمة الرياض، وسهولة الوصول إليها عبر طريق معبد.

المصور عبدالمجيد العثمان، رصد بعدسة كاميرته "الروض والنقل" الذي غطى مساحات كبيرة من الروضة.