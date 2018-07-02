"فلكية جدة": الأرض تصل إلى أبعد نقطة من الشمس.. الجمعة

"أبوزاهرة": المسافة منها ليست السبب في الفصول الأربعة.. لا تتغير كثيراً

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن الكرة الأرضية تصل يوم الجمعة المقبل 6 يوليو 2018 إلى أبعد نقطة "الأوج" في مدارها حول الشمس عند الساعة 7:47 مساء بتوقيت السعودية (4:47 مساء بتوقيت غرينتش).

ولفت "أبوزاهرة" إلى أنه من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الأرضية، وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وأضاف: إن الكرة الأرضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة نحو 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمعدل المسافة من الشمس البالغ نحو 150 مليون كيلومتر.

وتابع "أبوزاهرة": إن هذه السنة ستكون الأرض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,566 كيلومتراً مقارنة بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في "الأوج" في الرابع من يوليو حيث كانت أقرب قليلا على مسافة 152,092,505 كيلومترات.

ويرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن الأرض في موقع من مدارها حيث الجزء الشمالي يميل معظمه باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.

وأكمل أنه على الرغم من أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس "كما هو الآن" فإن الأرض تتحرك بشكل بطيء حول الشمس وهذا يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.