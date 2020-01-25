النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض" تدعو المدارس للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"

لتثقيف الطلاب بالادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارس إلى تشجيع الطلاب، للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"، للوعي المالي الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تنفذها بالتعاون مع مجموعة "سدكو" القابضة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنَّام، إن المسابقة تأتي في إطار تعزيز المهارات الحياتية المالية وتوعية وتثقيف أبنائنا الطلاب تجاه الادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة وبناء جيل واعٍ ماليًا، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحث "الغنام" المدارس الابتدائية على تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات في المسابقة من خلال الإعلام عنها، وتوضيح مراحلها لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وشروطها ومتابعة تسجيل الطلاب والطالبات عبر موقع المسابقة الإلكتروني win.riyali.com

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الرياض" تدعو المدارس للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارس إلى تشجيع الطلاب، للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"، للوعي المالي الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تنفذها بالتعاون مع مجموعة "سدكو" القابضة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنَّام، إن المسابقة تأتي في إطار تعزيز المهارات الحياتية المالية وتوعية وتثقيف أبنائنا الطلاب تجاه الادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة وبناء جيل واعٍ ماليًا، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحث "الغنام" المدارس الابتدائية على تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات في المسابقة من خلال الإعلام عنها، وتوضيح مراحلها لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وشروطها ومتابعة تسجيل الطلاب والطالبات عبر موقع المسابقة الإلكتروني win.riyali.com

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
06:39 PM

"تعليم الرياض" تدعو المدارس للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"

لتثقيف الطلاب بالادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
126

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارس إلى تشجيع الطلاب، للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"، للوعي المالي الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تنفذها بالتعاون مع مجموعة "سدكو" القابضة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنَّام، إن المسابقة تأتي في إطار تعزيز المهارات الحياتية المالية وتوعية وتثقيف أبنائنا الطلاب تجاه الادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة وبناء جيل واعٍ ماليًا، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحث "الغنام" المدارس الابتدائية على تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات في المسابقة من خلال الإعلام عنها، وتوضيح مراحلها لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وشروطها ومتابعة تسجيل الطلاب والطالبات عبر موقع المسابقة الإلكتروني win.riyali.com

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,342
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,169
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,274

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة