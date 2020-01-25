"تعليم الرياض" تدعو المدارس للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"

لتثقيف الطلاب بالادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارس إلى تشجيع الطلاب، للمشاركة في مسابقة "أشبال ريالي"، للوعي المالي الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تنفذها بالتعاون مع مجموعة "سدكو" القابضة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنَّام، إن المسابقة تأتي في إطار تعزيز المهارات الحياتية المالية وتوعية وتثقيف أبنائنا الطلاب تجاه الادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة وبناء جيل واعٍ ماليًا، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحث "الغنام" المدارس الابتدائية على تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات في المسابقة من خلال الإعلام عنها، وتوضيح مراحلها لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وشروطها ومتابعة تسجيل الطلاب والطالبات عبر موقع المسابقة الإلكتروني win.riyali.com