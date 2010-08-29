وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي القنقذة، والليث.

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-29 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي القنقذة، والليث. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 02:57 PM

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي القنقذة، والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.