"أمانة مكة" ترصد أكثر من 200 موقع لبقايا الأطعمة على الأرصفة

تتسبب في تشوه بصري وبيئي وانتشار الروائح الكريهة والحشرات

رصدت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 200 موقع لبقايا الأطعمة على الأرصفة بمكة المكرمة، خلال مبادرة "لنجعل أرصفتنا أجمل"، والتي أطلقها أمين مكة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالتعاون مع مركز حي الملك فهد التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة؛ من خلال إعادة تأهيل الأرصفة وممرات المشاة والحفاظ على المكتسبات العامة، وتوعية أفراد المجتمع بأضرار إلقاء فائض الأطعمة للطيور والحيوانات على الأرصفة؛ نظرًا لما تُسببه من تشوه بصري وبيئي واتساخ للمرافق العامة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات وتدني مستوى الإصحاح البيئي، وسوف تستمر المبادرة في تغطية جميع نطاق أحياء البلديات الفرعية.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى عدم رمي بقايا الأطعمة على الأرصفة والمحافظة على نظافتها؛ للقضاء على عشوائية إطعام الطيور والحيوانات، والحد من التشوه البصري والبيئي، وإيجاد بيئة سليمة خالية من مسببات الأمراض.