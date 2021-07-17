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"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1207 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي بـ"كورونا"

لم يشارك مع "سان جيرمان" أمام "تشامبلي"

تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجديد، لإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "حكيمي" لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي، اليوم السبت، بعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وأوضح المصدر أن نتيجة عينة "حكيمي" جاءت إيجابية، وتم وضعه في عزل صحي، لمنع انتشار العدوى.

يشار إلى أن الدولي المغربي انتقل إلى النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة للمكافآت والحوافز.

وقدم اللاعب مستويات إيجابية مع إنتر، الموسم الماضي، وساهم في تتويج الفريق بطلًا للدوري الإيطالي؛ لينهي هيمنة يوفنتوس على اللقب، التي دامت تسع سنوات كاملة.

وانضم "حكيمي" إلى "سان جيرمان"، ضمن أربع صفقات قوية أبرمها بطل فرنسا السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب سيرجيو راموس وجيورجينهو فينالدو والحارس جيانلويجي دوناروما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي بـ"كورونا"
سبق

تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجديد، لإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "حكيمي" لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي، اليوم السبت، بعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وأوضح المصدر أن نتيجة عينة "حكيمي" جاءت إيجابية، وتم وضعه في عزل صحي، لمنع انتشار العدوى.

يشار إلى أن الدولي المغربي انتقل إلى النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة للمكافآت والحوافز.

وقدم اللاعب مستويات إيجابية مع إنتر، الموسم الماضي، وساهم في تتويج الفريق بطلًا للدوري الإيطالي؛ لينهي هيمنة يوفنتوس على اللقب، التي دامت تسع سنوات كاملة.

وانضم "حكيمي" إلى "سان جيرمان"، ضمن أربع صفقات قوية أبرمها بطل فرنسا السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب سيرجيو راموس وجيورجينهو فينالدو والحارس جيانلويجي دوناروما.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
02:35 PM

إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي بـ"كورونا"

لم يشارك مع "سان جيرمان" أمام "تشامبلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجديد، لإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "حكيمي" لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي، اليوم السبت، بعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وأوضح المصدر أن نتيجة عينة "حكيمي" جاءت إيجابية، وتم وضعه في عزل صحي، لمنع انتشار العدوى.

يشار إلى أن الدولي المغربي انتقل إلى النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة للمكافآت والحوافز.

وقدم اللاعب مستويات إيجابية مع إنتر، الموسم الماضي، وساهم في تتويج الفريق بطلًا للدوري الإيطالي؛ لينهي هيمنة يوفنتوس على اللقب، التي دامت تسع سنوات كاملة.

وانضم "حكيمي" إلى "سان جيرمان"، ضمن أربع صفقات قوية أبرمها بطل فرنسا السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب سيرجيو راموس وجيورجينهو فينالدو والحارس جيانلويجي دوناروما.

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