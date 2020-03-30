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"تركي بن طلال" يوجّه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء

ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا ودون تعارض مع منع التجوّل

وجّه أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسة والفرعية في المنطقة تصل إلى 50 %؛ لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء بما لا يتعارض مع الأمر السامي الكريم بمنع التجوّل، ولا يعرّض سلامة العاملين في القطاع الكهربائي لأيّ مخاطر.

وتابع أمير منطقة عسير، عرضاً من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي؛ عن خطة للطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكّن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبيناً القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقيق إنجاز غير منقطع، بطاقة 45% من قدراتها البشرية في الميدان و10% في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم حسبما ورد في الأمر السامي الكريم.

وأوضح السلولي؛ وفريق عمله، أن الشركة السعودية للكهرباء تضع الأّهمية القصوى لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكداً وضع خطة صحية لمَن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من العاملين، عبر تخصيص محاجر صحية خاصة لمدة 14 يوماً وفق الإجراءات الاحترازية.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يوجّه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء
سبق

وجّه أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسة والفرعية في المنطقة تصل إلى 50 %؛ لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء بما لا يتعارض مع الأمر السامي الكريم بمنع التجوّل، ولا يعرّض سلامة العاملين في القطاع الكهربائي لأيّ مخاطر.

وتابع أمير منطقة عسير، عرضاً من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي؛ عن خطة للطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكّن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبيناً القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقيق إنجاز غير منقطع، بطاقة 45% من قدراتها البشرية في الميدان و10% في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم حسبما ورد في الأمر السامي الكريم.

وأوضح السلولي؛ وفريق عمله، أن الشركة السعودية للكهرباء تضع الأّهمية القصوى لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكداً وضع خطة صحية لمَن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من العاملين، عبر تخصيص محاجر صحية خاصة لمدة 14 يوماً وفق الإجراءات الاحترازية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:36 AM

"تركي بن طلال" يوجّه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء

ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا ودون تعارض مع منع التجوّل

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وجّه أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسة والفرعية في المنطقة تصل إلى 50 %؛ لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء بما لا يتعارض مع الأمر السامي الكريم بمنع التجوّل، ولا يعرّض سلامة العاملين في القطاع الكهربائي لأيّ مخاطر.

وتابع أمير منطقة عسير، عرضاً من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي؛ عن خطة للطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكّن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبيناً القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقيق إنجاز غير منقطع، بطاقة 45% من قدراتها البشرية في الميدان و10% في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم حسبما ورد في الأمر السامي الكريم.

وأوضح السلولي؛ وفريق عمله، أن الشركة السعودية للكهرباء تضع الأّهمية القصوى لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكداً وضع خطة صحية لمَن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من العاملين، عبر تخصيص محاجر صحية خاصة لمدة 14 يوماً وفق الإجراءات الاحترازية.

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