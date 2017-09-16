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الآسيوي يختار حكاماً سعوديين لإدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكام السعوديين الدوليين محمد الهويش، وشكري الحنفوش، وعبدالرحيم الشمري للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً.

وتأتي مشاركة الحكام للمساهمة في إدارة مباريات المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات اليابان، ولاوس، وماليزيا، وكمبوديا، وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري.

كما اختار الاتحاد الآسيوي الحكمين الدوليين خالد الطريس وياسر السلطان في ذات التصفيات لمباريات المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات كوريا الشمالية، وغوام، وهونج كونج، وسنغافورة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري.

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الآسيوي يختار حكاماً سعوديين لإدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكام السعوديين الدوليين محمد الهويش، وشكري الحنفوش، وعبدالرحيم الشمري للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً.

وتأتي مشاركة الحكام للمساهمة في إدارة مباريات المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات اليابان، ولاوس، وماليزيا، وكمبوديا، وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري.

كما اختار الاتحاد الآسيوي الحكمين الدوليين خالد الطريس وياسر السلطان في ذات التصفيات لمباريات المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات كوريا الشمالية، وغوام، وهونج كونج، وسنغافورة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
11:38 PM

الآسيوي يختار حكاماً سعوديين لإدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكام السعوديين الدوليين محمد الهويش، وشكري الحنفوش، وعبدالرحيم الشمري للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً.

وتأتي مشاركة الحكام للمساهمة في إدارة مباريات المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات اليابان، ولاوس، وماليزيا، وكمبوديا، وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري.

كما اختار الاتحاد الآسيوي الحكمين الدوليين خالد الطريس وياسر السلطان في ذات التصفيات لمباريات المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات كوريا الشمالية، وغوام، وهونج كونج، وسنغافورة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري.

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