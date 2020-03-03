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تونس والسنغال وجهًا لوجه في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا

غدًا عند السادسة مساءً.. على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

تُختتم غدًا الأربعاء منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة، بلقاء يجمع منتخب تونس ونظيره السنغال؛ وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، عند الساعة السادسة مساءً.

وبلغ المنتخب التونسي النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل، تأهل المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المنتخب المصري 6- 5 بركلات الترجيح، خلال مواجهتهما في مباراة نصف النهائي، بعد أن اختتمت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل هدفًا لهدف، لتنتقل المباراة لركلات الترجيح.

تونس السنغال

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تونس والسنغال وجهًا لوجه في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا
سبق

تُختتم غدًا الأربعاء منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة، بلقاء يجمع منتخب تونس ونظيره السنغال؛ وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، عند الساعة السادسة مساءً.

وبلغ المنتخب التونسي النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل، تأهل المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المنتخب المصري 6- 5 بركلات الترجيح، خلال مواجهتهما في مباراة نصف النهائي، بعد أن اختتمت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل هدفًا لهدف، لتنتقل المباراة لركلات الترجيح.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
01:26 PM

تونس والسنغال وجهًا لوجه في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا

غدًا عند السادسة مساءً.. على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تُختتم غدًا الأربعاء منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة، بلقاء يجمع منتخب تونس ونظيره السنغال؛ وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، عند الساعة السادسة مساءً.

وبلغ المنتخب التونسي النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل، تأهل المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المنتخب المصري 6- 5 بركلات الترجيح، خلال مواجهتهما في مباراة نصف النهائي، بعد أن اختتمت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل هدفًا لهدف، لتنتقل المباراة لركلات الترجيح.

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