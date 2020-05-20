الصين: تسجيل 5 إصابات إضافية بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أعلنت الصين اليوم تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أن من بين الحالات الأحدث المسجّلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين، إلى 82965 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.