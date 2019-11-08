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وفاة مشهور السناب "أبومحمد" بعد معاناة مع المرض

تعرّض لفشل كلوي وأزمة قلبية .. ونُقل من القصيم للرياض

تُوفي مشهور السناب شات "أبومحمد" الذي يلقب نفسه بـ "جنتل"، بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد قد مكث في أحد مستشفيات القصيم ثم نُقل للرياض، وتعرّض لفشل كلوي؛ علاوة على تعرُّضه لأزمة قلبية قبل ذلك.

وتفاعل مدوّنون مع رحيل "أبومحمد" وصعد وسم #أبو_محمد_الراشد للترند؛ محمّلاً بالدعوات للراحل الذي رسم الابتسامة على وجوه متابعيه؛ كأحد مَن امتازوا بخفة الظل دون ابتذالٍ أو إساءة.

وفاة أبومحمد مشهور السناب جنتل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة مشهور السناب "أبومحمد" بعد معاناة مع المرض
سبق

تُوفي مشهور السناب شات "أبومحمد" الذي يلقب نفسه بـ "جنتل"، بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد قد مكث في أحد مستشفيات القصيم ثم نُقل للرياض، وتعرّض لفشل كلوي؛ علاوة على تعرُّضه لأزمة قلبية قبل ذلك.

وتفاعل مدوّنون مع رحيل "أبومحمد" وصعد وسم #أبو_محمد_الراشد للترند؛ محمّلاً بالدعوات للراحل الذي رسم الابتسامة على وجوه متابعيه؛ كأحد مَن امتازوا بخفة الظل دون ابتذالٍ أو إساءة.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:37 PM

وفاة مشهور السناب "أبومحمد" بعد معاناة مع المرض

تعرّض لفشل كلوي وأزمة قلبية .. ونُقل من القصيم للرياض

A A A
بدر العتيبي - الرياض
41
36,055

تُوفي مشهور السناب شات "أبومحمد" الذي يلقب نفسه بـ "جنتل"، بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد قد مكث في أحد مستشفيات القصيم ثم نُقل للرياض، وتعرّض لفشل كلوي؛ علاوة على تعرُّضه لأزمة قلبية قبل ذلك.

وتفاعل مدوّنون مع رحيل "أبومحمد" وصعد وسم #أبو_محمد_الراشد للترند؛ محمّلاً بالدعوات للراحل الذي رسم الابتسامة على وجوه متابعيه؛ كأحد مَن امتازوا بخفة الظل دون ابتذالٍ أو إساءة.

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