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وزير الصحة الأردني: ربما نحتوي كورونا خلال أسبوعين

قال: فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر؛ إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن الأردن قد يتمكّن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إذا استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

ووفق "الألمانية" كان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة؛ قد أعلن الليلة الماضية، تمديد تعليق العمل في جميع الهيئات العامة والوزارات أسبوعين إضافيين، حتى 15 أبريل المقبل.

وقال العضايلة؛ إن التدابير تهدف إلى المساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 259، وتسجيل ثاني وفاة أمس الأحد.

فيروس كورونا الجديد الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الصحة الأردني: ربما نحتوي كورونا خلال أسبوعين
سبق

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر؛ إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن الأردن قد يتمكّن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إذا استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

ووفق "الألمانية" كان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة؛ قد أعلن الليلة الماضية، تمديد تعليق العمل في جميع الهيئات العامة والوزارات أسبوعين إضافيين، حتى 15 أبريل المقبل.

وقال العضايلة؛ إن التدابير تهدف إلى المساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 259، وتسجيل ثاني وفاة أمس الأحد.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:59 AM

وزير الصحة الأردني: ربما نحتوي كورونا خلال أسبوعين

قال: فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الأردني سعد جابر؛ إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن الأردن قد يتمكّن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إذا استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

ووفق "الألمانية" كان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة؛ قد أعلن الليلة الماضية، تمديد تعليق العمل في جميع الهيئات العامة والوزارات أسبوعين إضافيين، حتى 15 أبريل المقبل.

وقال العضايلة؛ إن التدابير تهدف إلى المساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 259، وتسجيل ثاني وفاة أمس الأحد.

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