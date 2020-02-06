النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة برئاسة "البيئة" تزيل 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة

"الغامدي" شدد على منع بيعه ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة

قامت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بإزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، أربع منها في الطريق المؤدي إلى بريمان شمال جدة، وحظيرتان بجنوب جدة قرب الاستاد الرياضي.

وتفصيلاً، داهمت اللجنة المواقع، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية أمانة المحافظة وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الفرق الميدانية من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم التابعة لأمانة محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة، حيث أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع بـ ١٥ سيارة بينها سيارة كبيرة لحفظ الإبل وشيول وقلاب وسيارتان ضاغطتان ومكائن رش المبيدات الحشرية) وتمت إزالة الحظائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية.

وأشار "الغامدي" إلى أن العمالة التي تمارس بيع حليب الإبل هربت من أحد المواقع عند مداهمة اللجنة وقد أنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة، وأخذ التعهدات والإقرارات على ملاك الإبل بعدم تكرارها مستقبلاً.

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم (8002470000).

وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة حظيرة لبيع حليب الإبل جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة برئاسة "البيئة" تزيل 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة
سبق

قامت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بإزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، أربع منها في الطريق المؤدي إلى بريمان شمال جدة، وحظيرتان بجنوب جدة قرب الاستاد الرياضي.

وتفصيلاً، داهمت اللجنة المواقع، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية أمانة المحافظة وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الفرق الميدانية من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم التابعة لأمانة محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة، حيث أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع بـ ١٥ سيارة بينها سيارة كبيرة لحفظ الإبل وشيول وقلاب وسيارتان ضاغطتان ومكائن رش المبيدات الحشرية) وتمت إزالة الحظائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية.

وأشار "الغامدي" إلى أن العمالة التي تمارس بيع حليب الإبل هربت من أحد المواقع عند مداهمة اللجنة وقد أنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة، وأخذ التعهدات والإقرارات على ملاك الإبل بعدم تكرارها مستقبلاً.

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم (8002470000).

وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:30 PM

لجنة برئاسة "البيئة" تزيل 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة

"الغامدي" شدد على منع بيعه ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
820

قامت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بإزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، أربع منها في الطريق المؤدي إلى بريمان شمال جدة، وحظيرتان بجنوب جدة قرب الاستاد الرياضي.

وتفصيلاً، داهمت اللجنة المواقع، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية أمانة المحافظة وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الفرق الميدانية من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم التابعة لأمانة محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة، حيث أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع بـ ١٥ سيارة بينها سيارة كبيرة لحفظ الإبل وشيول وقلاب وسيارتان ضاغطتان ومكائن رش المبيدات الحشرية) وتمت إزالة الحظائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية.

وأشار "الغامدي" إلى أن العمالة التي تمارس بيع حليب الإبل هربت من أحد المواقع عند مداهمة اللجنة وقد أنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة، وأخذ التعهدات والإقرارات على ملاك الإبل بعدم تكرارها مستقبلاً.

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم (8002470000).

وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,989
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,519

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة