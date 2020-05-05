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"فهد آل ثاني" ينشر مقطعًا لإطلاق النار في "الوكرة".. ويتساءل: هل تستطيع قنوات تميم ومرتزقته كشف ما حدث؟!

أكد أن النظام القطري الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه

نشر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو لأصوات إطلاق نار في مدينة الوكرة بقطر، وعلق قائلاً: "هل تستطيع قنوات تميم ومرتزقته تسليط الضوء على ما حدث مساء البارحة في الوكرة؟!".

وأضاف: "أرض قطر بها ثلاث قوات أجنبية، ليس لها قيادة مشتركة، وليس بينهم أدنى تنسيق. وستحدث شرارة أخرى، تجعل مواطنينا في مرمى نيران قوات متضادة، يهدد بعضها بعضًا".

وتابع: "هذا النظام الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه".

https://twitter.com/fahad1althani/status/1257346737519419392?s=20

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فهد آل ثاني" ينشر مقطعًا لإطلاق النار في "الوكرة".. ويتساءل: هل تستطيع قنوات تميم ومرتزقته كشف ما حدث؟!
سبق

نشر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو لأصوات إطلاق نار في مدينة الوكرة بقطر، وعلق قائلاً: "هل تستطيع قنوات تميم ومرتزقته تسليط الضوء على ما حدث مساء البارحة في الوكرة؟!".

وأضاف: "أرض قطر بها ثلاث قوات أجنبية، ليس لها قيادة مشتركة، وليس بينهم أدنى تنسيق. وستحدث شرارة أخرى، تجعل مواطنينا في مرمى نيران قوات متضادة، يهدد بعضها بعضًا".

وتابع: "هذا النظام الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه".

https://twitter.com/fahad1althani/status/1257346737519419392?s=20

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:18 AM

"فهد آل ثاني" ينشر مقطعًا لإطلاق النار في "الوكرة".. ويتساءل: هل تستطيع قنوات تميم ومرتزقته كشف ما حدث؟!

أكد أن النظام القطري الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه

A A A
حامد العلي - الرياض
2
10,176

نشر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو لأصوات إطلاق نار في مدينة الوكرة بقطر، وعلق قائلاً: "هل تستطيع قنوات تميم ومرتزقته تسليط الضوء على ما حدث مساء البارحة في الوكرة؟!".

وأضاف: "أرض قطر بها ثلاث قوات أجنبية، ليس لها قيادة مشتركة، وليس بينهم أدنى تنسيق. وستحدث شرارة أخرى، تجعل مواطنينا في مرمى نيران قوات متضادة، يهدد بعضها بعضًا".

وتابع: "هذا النظام الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه".

https://twitter.com/fahad1althani/status/1257346737519419392?s=20

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