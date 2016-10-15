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اليابان.. حصيلة ضحايا "هاغيبيس" ترتفع لـ66 قتيلًا

شارك في عمليات الإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش

قال الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء: إن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصًا.

وذكرت قناة NHK أن 15 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابًا؛ فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصًا وفقدان 13.

وتَسَبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.

ووفق "روسيا اليوم" يشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.

اليابان هاغيبس

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اليابان.. حصيلة ضحايا "هاغيبيس" ترتفع لـ66 قتيلًا
سبق

قال الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء: إن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصًا.

وذكرت قناة NHK أن 15 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابًا؛ فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصًا وفقدان 13.

وتَسَبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.

ووفق "روسيا اليوم" يشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:30 AM

اليابان.. حصيلة ضحايا "هاغيبيس" ترتفع لـ66 قتيلًا

شارك في عمليات الإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء: إن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصًا.

وذكرت قناة NHK أن 15 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابًا؛ فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصًا وفقدان 13.

وتَسَبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.

ووفق "روسيا اليوم" يشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.

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