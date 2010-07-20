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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1446 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1446 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق تسع منشآت مخالفة، ورصد 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1446 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق تسع منشآت مخالفة، ورصد 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
03:04 PM

أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1446 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1446 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق تسع منشآت مخالفة، ورصد 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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