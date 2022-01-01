أعلن مجلس السيادة السوداني، أن مجلس الأمن والدفاع اجتمع في القصر الجمهوري في جلسة طارئة، اليوم (السبت)، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد. وبيّن أن المجلس أبدى أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن. وأوضح مجلس السيادة في بيان، أن مجلس الأمن والدفاع وجّه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية. وذكر أن مجلس الأمن والدفاع استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات في ديسمبر الماضي وأمّن على كل الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

السودان.. "مجلس الدفاع" يعقد جلسة طارئة للوقوف على الأوضاع الأمنية في البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01 أعلن مجلس السيادة السوداني، أن مجلس الأمن والدفاع اجتمع في القصر الجمهوري في جلسة طارئة، اليوم (السبت)، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد.



وبيّن أن المجلس أبدى أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن.



وأوضح مجلس السيادة في بيان، أن مجلس الأمن والدفاع وجّه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.



وذكر أن مجلس الأمن والدفاع استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات في ديسمبر الماضي وأمّن على كل الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 09:19 PM

السودان.. "مجلس الدفاع" يعقد جلسة طارئة للوقوف على الأوضاع الأمنية في البلاد وجّه بالتحقيق في الأحداث المصاحبة للمظاهرات





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أعلن مجلس السيادة السوداني، أن مجلس الأمن والدفاع اجتمع في القصر الجمهوري في جلسة طارئة، اليوم (السبت)، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد.



وبيّن أن المجلس أبدى أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن.



وأوضح مجلس السيادة في بيان، أن مجلس الأمن والدفاع وجّه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.



وذكر أن مجلس الأمن والدفاع استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات في ديسمبر الماضي وأمّن على كل الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.