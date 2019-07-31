"الغامدي" يتفقد محاجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

حث العاملين على حسن التعامل مع الحجاج وبذل أقصى جهودهم

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم، صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على سير العمل في محاجر المطار، وأشاد بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر.

ورافق المدير العام في جولته مدير مكتبه سعيد يوسف اليوسف، ومدير المحاجر بالفرع فؤاد أحمد الغامدي، ومدير محجر المطار المهندس خالد أبو حميد.

ويتولى محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، فحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها والإرساليات النباتية بعد تحويلها من الجمارك، وذلك للتأكد من سلامة الإرساليات من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وفق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية بالمملكة وذلك للمنع والحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية من الخارج.